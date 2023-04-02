الولايات المتحدة: ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير إلى 26

لقى 26 شخصا مصرعهم، جراء الأعاصير التي ضربت 8 ولايات أمريكية.

وأشارت مصادر محلية الى أن “العواصف تركت عشرات الآلاف من السكان دون كهرباء، وبقي حوالي 140 ألف شخص دون مصدر للطاقة في ولاية بنسلفانيا، وقرابة الـ 82 ألفا في أوهايو، وأكثر من 65 ألفا في ولاية فرجينيا”.

من جهته، لفت “معهد الأرصاد الجوية الأمريكي” الى أن “الأعاصير ضربت ولايات أركنساس، ميسيسيبي، أيوا، تينيسي، إلينوي، ويسكونسن، ألاباما ونيوجيرسي بمعدل تعداد سكاني تجاوز الـ 28 ملون نسمة”.

وفي نيويورك، وصلت سرعة الرياح المصحوبة بالعواصف الرعدية القوية إلى 30 م / ث، كما ضرب البرق مركز التجارة العالمي 1 ، سابع أطول ناطحة سحاب في العالم.

وضرب إعصار قوي مدينة ليتل روك، في ولاية أركنساس، ما تسبب بتدمير أو تضرر العديد من المنازل.

المصدر: روسيا اليوم