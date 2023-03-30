الخط الساخن| سرقات في وضح النهار: وقاحة مجرم ام تفلت امني؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “سرقات في وضح النهار: وقاحة مجرم ام تفلت امني؟” اكد العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة للقوى الامن الداخلي انخفاض نسبة السرقة بمعدل 20% مقابل ارتفاع 34% للموقوفين خلال العام الماضي بفضل نشاط القوى الامنية وتحدث بالارقام عن العصابات واعداد الجرائم.

واشار العقيد مسلم ان سرقة الاسلاك الكهربائية تأتي في المرتبة الثانية بعد سرقة المنازل وتوقف عند بعض حوادث السرقة التي لا يتم التبليغ عنها.

في جولة للزميلة ديما جمعة الى منطقة برج حمود تعرفت مع المواطنين على رأيهم بنسبة السرقة

واستمرت جولة الزميلة ديما الى منطقة سن الفيل

وتوقف العقيد مسلم عند نشاط القوى الامنية لضبط الامن رغم الانهيارات على جميع الاصعدة

وفي اتصالات مباشرة مع المواطنين، اشتكى احد المشاهدين من تعرضهم للسرقة.