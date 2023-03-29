تقرير مصوّر| طقس قارس في نهاية اذار ، وتحذير من اشتداد الرياح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2023 - 22:22

تقرير مصوّر| طقس قارس في نهاية اذار ، وتحذير من اشتداد الرياح

منذ 47 mins 29 March، 2023
طقس
تقارير مصورة - لبنان

لبنانُ متاثرٌ بمُنخفضٍ جويٍّ بارد وبرياح شديدة تحذر منها الارصاد الجوية.

 

المصدر: قناة المنار

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