وليد جنبلاط: لا وجود ومستقبل للدروز إلا بالحضن العربي.. وأنا مع التسوية الرئاسية

شارك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في أمسية أقامتها بلدة بيت جن في فلسطين المحتلة بذكرى كمال جنبلاط وسلطان باشا الأطرش بمداخلة قال فيها “بمناسبة الحدث التاريخي عن كمال جنبلاط وسلطان باشا الأطرش، كلا الرجلين على طريقته خرج من الحقد الطائفي الصغير وذهب إلى الأفق العربي الكبير”.

وأكد جنبلاط “لا وجود ومستقبل لطائفة درزية إلا بالحضن العربي الكبير”، وتابع “عندما نتوهم أن لهم وجود تحت شعار تحالف الأقليات، هذا الشعار القديم الجديد، أي لبنان وما تبقى من سوريا والعراق نكون انتحرنا سياسيا”، واضاف “أنتم في فلسطين ربما اليوم موجودون بفضل جهودكم ونضالكم، ومشروع المنظمة الصهيونية لنقل دروز فلسطين إلى جبل العرب، ربما مات لكن سيعود برأيي، وأكثر من أي وقت مضى”.

وقال جنبلاط “ما يجري داخل فلسطين اليوم والتطرف الهائل، والطرح الوقح بأن شرق الأردن هو فلسطين، هذا هو المشروع الإسرائيلي الحقيقي، مشروع الليكود”، وتابع “إذا المشروع ما زال مستمرا في ظل انهيار وتشتت عربي هائل، لكن نحن لن نتخلى عن تراثنا، ومن الضروري الانتباه إلى المخاطر الآتية علينا في لبنان وسوريا، وعليكم في فلسطين”.

وعن الوضع في لبنان، قال جنبلاط “أنا مع التسوية وانتخاب رئيس يعطي أملا ببداية إصلاح سياسي واقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام