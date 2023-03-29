طهران وموسكو تقتربان من توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أن طهران وموسكو اقتربتا من توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد.

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، “نحن الآن في المراحل النهائية لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الأمد، وآمل أن أستقبل نظيري الروسي قريبا في طهران لاستكمال هذه العملية”.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح عبد اللهيان للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى موسكو بأن “التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران ليس موجها ضد أحد، وهو على جدول أعمال البلدين، ولدينا مجموعة موضوعات دولية وداخلية سوف نبحثها في اجتماعنا مع السيد لافروف”.

وحول مباحثات استئناف عمل الاتفاق النووي، أكد عبد اللهيان أن: “نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة والاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى تعهداتها احد مواضيع محادثاتي مع السيد سيرغي لافروف”.

وأشار وزير خارجية إيران إلى أن “روسيا لعبت دورًا فعالًا في الجولة الجديدة من المحادثات، ويواصل زملاؤنا في روسيا جهودهم لإعادة الأطراف إلى التزاماتهم”.

وبوقت سابق، لفت عبد اللهيان إلى أن بلاده، تأمل توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا، في عام 2023.

وأشار السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، بوقت سابق أيضا، إلى أن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة للعلاقات الروسية – الإيرانية، مؤكدا أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية.

وكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي قد صرح، العام الماضي، بأن طهران وموسكو ستوقعان قريبًا اتفاق تعاون شامل.

وقال جلالي، خلال فعالية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي: “سنوقع اتفاقية شاملة طويلة الأجل مع موسكو حول العلاقات، وهذا سيكون في المستقبل القريب”.

ووقعت روسيا وإيران، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان.

المصدر: وكالة سبوتنيك