رعد: ليس هناك خيار ولا حل ولا طريق للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلا بالتفاهم الوطني

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “لا أحد في لبنان يستطيع أن يدير شؤون البلد من موقعه الطائفي على حساب باقي المكونات، ولا أحد يطمح لذلك على الإطلاق”.

وقال رعد الثلاثاء “كلنا نطلب شراكة ونسعى من أجل أن تكون الشراكة حقيقية قائمة على الإحترام المتبادل والمواطنية الصادقة وعدم التمايز والتمييز بين المواطنين”، وأكد انه “ليس هناك خيار ولا حل ولا طريق للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلا بالتفاهم الوطني”، واضاف “نحن نمد أيدينا ولا زلنا لهذا التفاهم حتى ننقذ بلدنا ونتجاوز الأزمة التي نحن فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام