اعلام العدو: نتنياهو يطلب من غالانت الاستقالة من الكنيست من أجل إعادته لمنصب وزير الحرب والاخير يرفض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 18:50
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اعلام العدو: نتنياهو يطلب من غالانت الاستقالة من الكنيست من أجل إعادته لمنصب وزير الحرب والاخير يرفض
منذ 1 ساعة
27 March، 2023
الاصلاحات القضائية
الكنيست
غالانت
نتنياهو
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