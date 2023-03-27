ما هي أعراض الإصابة بنقص فيتامين “د”؟

هل أنت قلق بشأن معدّل فيتامين (د) لديك؟ في الواقع، قد تكون من بين الأشخاص الذين يعانون من نقص بهذا الفيتامين من دون معرفتهم بالأمر. ولكن، هناك عدد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان حتمًا، ومن المهم التنبه لها.

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، أن الإرهاق والشعور بألم في المفاصل والعظام، من أعراض الإصابة بنقص فيتامين (د). لذلك، من الضروري جدًا أن تستشير طبيبك لتلقي العلاج المناسب.

خلال فترة الصيف، يمكن التعرّض لأشعة الشمس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً إلى الرابعة عصراً.

وفي موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الثانية ظهراً.

وبينما يقول بعض الأشخاص إن الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس، يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين “د”، إلّا أن ذلك ليس سوى مجرد اعتقاد خاطئ.

المصدر: سي ان ان