الجنرال قاآني يزور سوريا للإطلاع عن قرب على أوضاع المتضررين

وصل قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال اسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، الى سوريا، للإطلاع عن قرب على أوضاع المتضررين من الزلزال والمساعدات والخدمات التي قدمت لهم الى الآن، خاصة العوائل التي فقدت منازلها ومتابعة إحتياجاتهم.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها للجنرال قاآني الى سوريا بعد الزلزال الذي ضربها، الأولى كانت بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال، حيث اشرف على متابعة تقديم الخدمات والمساعدات الإغاثية على الأهالي في حلب واللاذقية.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

المصدر: يونيوز