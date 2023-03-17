الشيخ القطان: للتكافل الاجتماعي في ظل غياب الدولة

أسف رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ان “الدولة اليوم غائبة بأكملها بكل وزاراتها ومؤسساتها ولم نعد نرجو من هذه الدولة خيرا”، وتابع “الدولار يحلق فوق الـ110 آلاف ولا أحد يحرك ساكنا لا من الشعب ولا من أركان السلطة أو الدولة”.

وأضاف الشيخ القطان الحمعة “نحن نتعاطف مع أولئك الذين لا يستطيعون تأمين قوت يومهم، فهناك فئة من الشعب اللبناني لا تستطيع توفير الخبز، وها نحن على أبواب شهر رمضان فأنصحكم بالتكافل الاجتماعي، وأن نساعد بعضنا قدر الاستطاعة”، واكد ان “هذا واجب شرعي أن نقف الى جانب بعضنا بغياب الدولة والوزارات وغياب المسؤولين عنا، واجبنا أن نشعر ببعضنا وأن نكون كالجسد الواحد حتى نعبر هذه المرحلة بأقل الخسائر في ظل هذا الغياب التام للدولة”.

وسأل الشيخ القطان “هل نتكلم عن المستشفيات وجشع أصحابها أم عن التجار وجشعهم، أم عن أصحاب الشركات والمؤسسات وقلة دين هؤلاء مع موظفيهم، أم عن المدارس والجامعات؟ عن ماذا نتحدث في هذا البلد؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام