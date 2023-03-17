المقاومة تودع القيادي الراحل حسين الشامي الى مثواه الاخير – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2023 - 16:52

المقاومة تودع القيادي الراحل حسين الشامي الى مثواه الاخير

منذ 13 mins 17 March، 2023
الحاج حسين الشامي
لبنان

شيع حزب الله وجمهور المقاومة اليوم  القيادي الراحل الحاج حسين الشامي الى مثواه الاخير في بلدته كفرصير الجنوبية بمشاركة حشد من قيادات المقاومة والنواب والوزراء والفعاليات والجمعيات والاهالي.

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وأمّ الصلاة على جثمان الراحل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين كما اقامت له ثلة من مجاهدي المقاومة مراسم تكريمية.
الراحل الكبير الذي وافته المنية بعد صراع من المرض، هو من مؤسسي العمل المؤسساتي والخدماتي والاجتماعي في حزب الله ، ترأس هيئة دعم المقاومة الاسلامية لسنوات طويلة وساهم بشكل فعال في تأسيس جمعية مؤسسة القرض الحسن وسهر على عطائها ونموها الى ان شغله المرض عن متابعتها.
وفي بيان نعيه ذكر حزب الله بمناقبية الراحل ومواقفه الجريئة والواضحة وما قدمه من فكر وعمل في سبيل اعلاء كلمة الحق والمقاومة في مختلف المراحل.

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