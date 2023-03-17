المقاومة تودع القيادي الراحل حسين الشامي الى مثواه الاخير

شيع حزب الله وجمهور المقاومة اليوم القيادي الراحل الحاج حسين الشامي الى مثواه الاخير في بلدته كفرصير الجنوبية بمشاركة حشد من قيادات المقاومة والنواب والوزراء والفعاليات والجمعيات والاهالي.

وأمّ الصلاة على جثمان الراحل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين كما اقامت له ثلة من مجاهدي المقاومة مراسم تكريمية.

الراحل الكبير الذي وافته المنية بعد صراع من المرض، هو من مؤسسي العمل المؤسساتي والخدماتي والاجتماعي في حزب الله ، ترأس هيئة دعم المقاومة الاسلامية لسنوات طويلة وساهم بشكل فعال في تأسيس جمعية مؤسسة القرض الحسن وسهر على عطائها ونموها الى ان شغله المرض عن متابعتها.

وفي بيان نعيه ذكر حزب الله بمناقبية الراحل ومواقفه الجريئة والواضحة وما قدمه من فكر وعمل في سبيل اعلاء كلمة الحق والمقاومة في مختلف المراحل.