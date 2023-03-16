حمية التقى بقرادونيان ورئيس بلدية برج حمود

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الخميس الامين العام لحزب “الطاشناق” النائب هاكوب بقرادونيان ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، وجرى خلال اللقاء البحث بأخر التطورات على الساحة المحلية والموافقة على طلب بلدية برج حمود إستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها.

واكد حمية ان “إعطاء موافقة الوزارة للبلدية يأتي خدمة للصالح العام لتأمين إيرادات إضافية لها في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكاملية من الإدارة العامة تجاه الادارة المحلية، وتطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء”.

يشار الى ان حمية استند في موافقته إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1/2016 المتضمن الموافقة على طلب البلدية باستثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، كما أن الوزارة وضعت نقاطا عدة للموافقة على استثمار تلك المساحات وهي:

-حصر أشغال الإستعمال والإستثمار بالمساحات المستحدثة بالردم المحدد بالخريطة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1/2016 دون إضافة اي شيْ جديد عليها أو احداث أي توسيع أفقي أو عمودي.

-عدم استعمال مادة الباطون لإقامة أي انشاءات وحصرها فقط على استعمال المواد القابلة للتفكيك.

-المحافظة على حقوق الغير والتقيد بكافة النصوص المرعية.

-عدم التعدي على الأملاك العمومية البحرية المتاخمة في أي شكل من الأشكال وكذلك عدم إلقاء أي ردميات من أتربة أو صخور أو نفايات أو إحداث اي تلوث على الأملاك العمومية البحرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام