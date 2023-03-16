قبيسي: للحوار لانقاذ لبنان بانتخاب الرئيس والتفاهم على مواجهة الازمة الاقتصادية

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي “للحوار لانقاذ لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة والتفاهم على مواجهة الازمة الاقتصادية”.

واضاف قبيسي “في عز ازمتنا طرحنا الحوار واغلب ساسة هذا الوطن رفضوا هذه اللغة وتركوا لبنان في ازمة كبيرة عنوانها اقتصادي ومضمونها سياسي، وبالتالي لم يمتثلوا للغة الحوار، فما الذي تنتظرونه؟”، وتابع “بالامس انتظرتم اجتماع خمس دول تتحاور عنا واليوم تنتظرون نتائج اتفاقات اقليمية، وفي بلدكم ترفضون الحوار، وهذا تكريس للازمة، بل استمرار لها بسياسات لا تمت بصلة الى انتماءات الوطنية والسيادة التي تتحدثون عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام