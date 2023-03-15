وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء المناورات البحرية الثلاثية “حزام الأمن البحري 2023” بمشاركة البحرية الروسية والبحرية الصينية والإيرانية في بحر العرب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2023 - 17:40

وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء المناورات البحرية الثلاثية “حزام الأمن البحري 2023” بمشاركة البحرية الروسية والبحرية الصينية والإيرانية في بحر العرب

منذ 34 mins 15 March، 2023
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