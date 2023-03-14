وليد جنبلاط: لترجمة التقارب السعودي الايراني بتسوية في لبنان تفضي الى انتخاب رئيس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2023 - 23:32

وليد جنبلاط: لترجمة التقارب السعودي الايراني بتسوية في لبنان تفضي الى انتخاب رئيس

منذ 1 ساعة 14 March، 2023
وليد جنبلاط
لبنان

وصف رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط الاتفاق  السعودي – الإيراني “بالحدث الكبير”، وأمل في أن “يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، قبل حزيران”، معتبرا أن “للإتفاق أبعادا هائلة على الإقليم”.

وشدد جنبلاط الثلاثاء على أن “من شروط انتخاب رئيس جديد هو المحاسبة وبدء الإصلاح”، واعتبر أنه “من الخطأ مقاطعة الحوار”، وقال إن “الحوار يسهم في تسمية مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية، أي كسيناريو دوحة 2، لكن في لبنان، وليس في أي مكان آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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