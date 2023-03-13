لبنان| المصارف الى الاضراب المفتوح والليرة في مزيد من الانهيار

تتجه المصارفُ اللبنانية الى الاضرابِ المفتوح مجدداً ابتداءً من يومِ غدٍ الثلاثاء احتجاجاً على المسارِ القضائي تجاهَها. وتقولُ مصادرُ معنيةٌ للمنار اِنه لا جديدَ يذكرُ او يضافُ الى بيانِ جمعيةِ المصارفِ الصادرِ يومَ الخميسِ الماضي واِنها ماضيةٌ في قرارِ الاضراب.

وبالتزامن مع ذلك يواصلُ سعرُ صرفِ الدولارِ ارتفاعَه الى ارقامٍ قياسيةٍ جديدةٍ حيثُ تجاوزَ عصرَ اليومِ 95 الف ليرة على الرغم من تسليمِ المصارفِ دولاراتِ صيرفة لاصحابِها ، ووسطَ طلبٍ متواصلٍ على الدولارِ في السوقِ السوداء لمصلحةِ مصرفِ لبنانَ وشركاتٍ خاصةٍ عبرَ الوسطاءِ وصرافي الفئةِ الاولى.

الى ذلك من المفترض ان يخضعَ حاكمُ مصرفِ لبنانَ للاستجوابِ في بيروتَ من قبلِ وفدٍ قضائيٍ فرنسي بحضورِ قاضي التحقيقِ الاول في بيروت شربل أبو سمرا وذلك في الاتهامِ الموجهِ ضدَه بجرائمِ الاختلاسِ وتبييضِ الأموالِ والتزويرِ واستعمالِ المزورِ والإثراءِ غيرِ المشروع.

وياتي هذه الاستجوابُ قبلَ يومينِ من موعدِ جلسةِ الاستماعِ الى سلامة التي حدَّدها له القاضي ابو سمرا.