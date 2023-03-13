الرئيس بري: نحن بحاجة إلى رئيس يتحدث مع سوريا بترسيم الحدود وأزمة النازحين لأن الأوروبيين والأميركيين غير مكترثين للأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 19:26

الرئيس بري: نحن بحاجة إلى رئيس يتحدث مع سوريا بترسيم الحدود وأزمة النازحين لأن الأوروبيين والأميركيين غير مكترثين للأمر

منذ 3 ساعة 13 March، 2023
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