حكومة العدو تعدّ خطة لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى الأراضي المحتلة

أعدّت حكومة العدو الإسرائيلي خطة لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى الأراضي المحتلة، وذلك على خلفية تراجع بنسبة 42 بالمئة في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين قدموا إلى فلسطين المحتلة، خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية الأحد، أنه “ضمن الاستعدادات للبدء في تطبيق الخطة التي أقرت عقب رصد ميزانية خاصة من خلال الموازنة العامة لعام 2023، سافر وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير، اليوم، إلى فرنسا، وذلك من أجل المشاركة في أعمال (مؤتمر الهجرة)، الذي يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود من أصول فرنسية إلى “إسرائيل””، حسب الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن “خطة تشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل، أطلقت عقب رصد ميزانية خاصة بقيمة 120 مليون شيكل [الدولار الأميركي يساوي حوالي 3.59 شيكل]، وذلك بسبب الانخفاض والتراجع بنسبة 42 بالمئة، في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين تم استقدامهم إلى “إسرائيل””.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية إلى فرنسا للوزير سوفير في غضون شهر واحد فقط، وذلك على “خلفية الإحصاءات والبيانات المقلقة بشأن الانخفاض الحاد في هجرة اليهود من فرنسا إلى البلاد”. بحسب وصف وزارة الهجرة في حكومة العدو.

ورجحت الوزارة أنه “من ضمن الأسباب التي تعيق عملية استقدام يهود فرنسا، وتسهم في عزوف اليهود من أصول فرنسية للقدوم إلى “إسرائيل”، هو غلاء الأسعار، وتكاليف الحياة والمعيشة في “إسرائيل””.

وأحصت الوزارة كذلك “مشاكل الانخراط في سوق العمل، وقلة فرص العمل ومشاكل التشغيل للمهاجرين، وبالمقابل تتوفر في فرنسا آليات مساعدة للدمج في سوق العمل”.

ويرافق وزير الهجرة إلى فرنسا رئيس الوكالة اليهودية دورون الموج، ووفد حكومي. وسيقدم سوفير، الذي يلتقي رئيس وأعضاء الجالية اليهودية في فرنسا، “مقترحات تتم صياغتها من قبل الوزارة والمكاتب الحكومية الإسرائيلية المختلفة”، حسب قول الصحيفة.

المصدر: سبوتنيك