مراسل المنار : صليات صاروخية بينها ثقيلة تنطلق بإتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 16:20

مراسل المنار : صليات صاروخية بينها ثقيلة تنطلق بإتجاه الأراضي المحتلة

منذ 17 mins 5 October، 2024
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