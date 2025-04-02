نتنياهو يعتزم تكليف القائم بأعمال رئيس “الشاباك” بمهام رئيس الجهاز مؤقتاً

يعتزم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكليف القائم بأعمال رئيس “الشاباك” بمهام رئيس الجهاز مؤقتاً، وذلك خلفاً لرئيس الجهاز رونين بار، الذي أقيل من قبل حكومة العدو.

وفي السياق، أصدر مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الأربعاء، بياناً جاء فيه “يواصل رئيس الوزراء نتنياهو إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، بمن فيهم المرشحون الذين سبق أن أجرى معهم مقابلات”.

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من نيسان/أبريل الحالي، فلن تتمكن لجنة غرونيس من تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد.

ولذلك، يعتزم نتنياهو تكليف القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك بالإنابة، حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز، على ما جاء في بيان مكتب نتنياهو.

وأتى ذلك، بعدما تراجع نتنياهو، عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الشاباك خلفا للمقال من المنصب بار.

وكانت حكومة العدو قد صادقت يوم 20 آذار/ مارس على إقالة بار من رئاسة جهاز الشاباك، وذلك بعد قرار اتخذه نتنياهو وقد أعقب ذلك تصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة.

ورفضت المحكمة العليا طلب نتنياهو بإلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة لتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك بار، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، لكنها سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب.

وجاء قرار القاضية غيلا كانفي شتاينيتس مخالفا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد أيضًا إجراءات استبدال بار وتعيين رئيس جديد للجهاز، حتى تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.

وقضت المحكمة أن الأمر الاحترازي الذي أصدرته بشأن إقالة بار وإجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك سيبقى ساريا كما هو ودون تغيير “حتى صدور قرار آخر”، وذلك خلافًا لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي طالب بإلغاء الأمر الاحترازي.

ووافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على الأمر الاحترازي المؤقت المتعلق بقرار إقالة رئيس الشاباك، بالتزامن مع ردها على الالتماس، وذلك “نظرًا لقرب الموعد المحدد لتقديم الردود التمهيدية على الالتماسات”.

وأعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في التماسات ضد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، في 8 نيسان/أبريل المقبل، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، والقاضيان نوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز.

المصدر: عرب 48