قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2023 - 22:22
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قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة
منذ 4 ساعة
11 March، 2023
اعتقال شاب فلسطيني
الاحتلال الصهيوني
القدس المحتلة
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