أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 07-03-2023

الأخبار

جنون الفاشية: “إسرائيل” في ورطة!

نصرالله: رشِّحوا وتعالوا نتحاور

الأمن العام يوقف «ضابط ارتباط» بين العملاء

الخلاف السعودي – الإماراتي ينفضح: «حَبّ الخشوم» لم يعُد ينفع

النهار

أخيرًا نصرالله يكرس فرنجية “مرشح الممانعة”

قرار حول إيران في الوكالة الدولية وغروسي يؤكد وجود “تفاهمات ملموسة”

اللواء

انتخاب فرنجية بين نصرالله وباسيل: نصاب ولا التزام بالتصويت!

ردّ عنيف من قائد الجيش على الفريق العوني.. والمدارس عادت وسط انقسام في روابط المعلمين

ترشيح فرنجية إعلان لسقوط التسويات

الديار

قائد الجيش يردّ على اتهامات «التيار» بعنف: نحارب الغباء وقلّة الحياء والوفاء!

نصرالله يتبنّى رسمياً ترشيح فرنجية ويمنح باسيل فرصة جديدة لإنقاذ «التفاهم»

الكرة في ملعب المعارضين… و«تغريدة» البخاري تفضح التدخلات السعوديّة

البناء

نصرالله: معادلة القوة على الطاولة لحماية حدود البر وثروات البحر ومنع الفوضى

متمسّكون بالتفاهم مع التيار الوطنيّ الحر حيث لا اشتراط التوافق على الرئاسات

ندعم ترشيح فرنجية فتعالوا نتوافق أو نتنافس… ونصاب الثلثين ثابت لنا وعلينا

الأسرار

البناء

– قال مصدر نيابي إن الفريق المناوئ للمقاومة عاجز عن تجميع أكثر من 35 نائباً لتعطيل النصاب وإن التعطيل يحتاج انضمام نواب أحد فريقين الحزب التقدمي الاشتراكي أو التيار الوطني الحر وتأمينه يستدعي التفاهم مع كليهما بالنسبة لمؤيدي ترشيح الوزير سليمان فرنجية إذا بقي للتعطيل مؤيدون

– قال خبير لغوي تعليقاً على تغريدة السفير السعودي “لا يلتقي ساكنان خطّاً في الكلمة الواحدة، وإنما الالتقاءُ يكون لفظاً من أجل الوقوف العارض”. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تتم كتابة لا لفظاً فتنتفي الفرضية بانتفاء موضوعها وتصبح الاستعارة للقياس عليها أضعف من تأدية الغرض.

اللواء

– تمنَّعت سفيرة دولة كبرى عن الخوض في معلومات أن بلادها لا فيتو لديها على مرشح رئاسي محسوب على الفريق المناهض لها

– بات ملف الاتصالات بين حليفين بيد شخصية غير سياسية، في ضوء التصادم خلال اللقاءات مع رئيس التيار الحليف

– يتساءل المواطنون في العاصمة، لماذا لا تلجأ وزارة الاقتصاد إلى فرض تركيب عدادات على أصحاب المولدات الكهربائية، لتفادي دفع فاتورتين مرتفعتين، واحدة لمؤسسة الكهرباء والثانية للمولدات الخاصة!

النهار

– قال خبير مالي أن الشائعات عن عدم اقبال اللبنانيين على منصة صيرفة لغياب الثقة هدفها حضهم على الانكفاء لافساح المجال امام كبار الصرافين والمضاربين

– يلاحظ أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين يغادرون باتجاه بعض الدول النامية، ويعملون في “كامبات” تابعة لبعض الدول الأوروبية والأميركية، ومنظمات أممية

– يتردد أن بعض الحركات الإنقسامية في أحزاب عقائدية وتيارات سياسية، قد تظهر نتائجها في وقت قريب، ربطاً باللقاءات المفتوحة بين المنشقين عن أحزابهم وتياراتهم

– يبرز توجه لدى مدارس الى المطالبة بالدولرة الكاملة للسنة الدراسية المقبلة بذريعة عدم التمكن من تلبية المتطلبات والحاجات

المصدر: صحف