إصابة 53 ضابطا خلال احتجاجات عنيفة في ألمانيا

أصيب 53 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون في ألمانيا خلال احتجاج على مؤتمر إقليمي لحزب المعارضة اليميني البديل من أجل ألمانيا (AfD) في مدينة أوفنبرغ.

وبدأ متظاهرون يساريون يوم السبت، بالشجار واستخدام القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن 53 ضابطا تعرضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيج في الجهاز التنفسي بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق. مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 17 شرطيا الخدمة.

وأوضحت الشرطة أنه تم رفع أكثر من 20 قضية للاشتباه بانتهاك النظام العام ومقاومة مسؤولي إنفاذ القانون والتسبب بضرر جسدي لهم.

المصدر: وكالات