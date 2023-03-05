كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وكوريا الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 01:18

كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وكوريا الجنوبية

منذ 28 mins 5 March، 2023
أخبار موقع المنار

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