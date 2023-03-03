بالفيديو | تطورات العملية في أوكرانيا.. باخموت محاصرة بالكامل وقوات كييف تتحضر للإنسحاب

قال مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة أن ساعات معدودة باتت تفصل عن إعلان القوات الروسية تحرير أرتيوموفسك بالكامل وسط شبه إحكام القوات الروسية محاصرتها وإصدار القيادة الأوكرانية أمرا لقواتها بالانسحاب بسبب سوء الوضع.

بدوره وجه مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين رسالة مصورة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه فيها إعطاء أوامره للجنود الأوكرانيين بالخروج من أرتيوموفسك (باخموت).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد القوات الأوكرانية (الكتيبة) “ماديار”، وعبر فيديو نشره في حسابه الخاص على التلغرام، أن وحدته تلقت أمرا من القيادة بمغادرة أرتيوموفسك على الفور، دون أن يوضح أية تفاصيل إضافية، وأنه وفق القرار سيتم نقله على وجه السرعة من أرتيموفسك “إلى مكان جديد للقتال”. وفي وقت لاحق وثقت مقاطع الفيديو، قيام الجيش الأوكراني، بتدمير جميع الجسور تقريبا على مشارف مدينة أرتيوموفسك تمهيدا لانسحابه.

مشاهد من استهداف الجيش الروسي للمسلحين الأوكران في أرتيومسك (باخموت)

خطورة الوضع في أرتيوموفسك الذي بات يدل على هزيمة شبه مؤكدة للجيش الأوكراني فيها، أقر به سياسيون أوكرانيون حيث قال سيرغي رحمانين، عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، إن الوضع في أرتيوموفسك حرج، وسيتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب منها.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهو مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

العثور على مخبأ لذخائر ومتفجرات ووثائق تابعة للقوات الأوكرانية في خيرسون

وعثرت القوات الأمنية والحرس الروسي على مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم ذخائر ومتفجرات ووثائق في منطقة خيرسون. وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الرسمية عبر موقعها في تلغرام، ضبط 134 ذخيرة دبابة مع 139 عبوة، بالإضافة إلى وثائق باللغة الأوكرانية.

وتمّ العثور على المخبأ في غابة منطقة سكادوفسكي، وتم تسليم المخبأ لوزارة الدفاع الروسية، حيث يتم التحقق منها.

القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة

واستخدمت وحدات من قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية القطار المدرع “فولغا” في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقطار.

ووفقًا لرئيس القطار الخاص، يقوم الطاقم بإجراء استطلاع تقني، إذا لزم الأمر، يزيل الألغام ويصلح المناطق المدمرة. وأوضح انه “إذا تم اكتشاف أضرار طفيفة للمسار، أثناء الحركة، فإن موظفي القطار الخاص يصلحون الأضرار ويواصلون الحركة”.

ويظهر في الفيديو أنواع مختلفة من الأسلحة، والتي تم تزويد القطار بها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي. يسمح مجمع الأسلحة للموظفين بالتصرف في أصعب الظروف. كما تراقب الطائرات المسيرة منطقة القطار. ويرصد الخبراء الأجسام المشبوهة ويقومون بإجراء استطلاع للعثور على وسائل إطلاق النار للعدو. وتشمل مهام القطار أيضًا مرافقة البضائع، حسب مصادر عسكرية روسية.

طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية في أفدييفكا في دونيتسك

دمرت مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 البحري المستقل لأسطول المحيط الهادئ دبابة تي-72بي3، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنبلة يدوية أسقطت من طائرة مسيّرة مباشرة في فتحة البرج.

ونزلت الطائرة المسيرة، التي يتحكم بها مشاة البحرية، إلى الهدف وأسقطت قنبلة يدوية في إحدى الفتحتين. مباشرة بعد الانفجار، اشتعلت النيران في الدبابة وبدأ انفجار الذخيرة.

ونشرت وسائل اعلام ونشطاء على تلغرام مشاهد لاسقاط القنبلة وتدمير الدبابة الاوكرانية، على جبهة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تصفية أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط 18 مسيرة ومقاتلة أوكرانية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع, ايغور كوناشنيكوف، اليوم الجمعة, أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من إسقاط 18 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة ومقاتلة من طراز سو 24 وتصفية أكثر من 640 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وتابع: في محور كوبيانسك، قصف الجيش الروسي نقاط ومراكز القوات الأوكرانية في كورليوفكا وبيرشوتوفكا بمنطقة خاركوف، وفي نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، وعربة قتالية من طراز غراد MLRS.

وأضاف: في محور كراسني ليمانسك، استهدف الجيش الروسي أماكن تمركز الجيش الأوكراني في تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير مركبات قتالية ومدافع هاوتزر D-20.

كما أشار الى أنه في محور دونيتسك، نتيجة عمليات الاشتباك، تم تصفية ما يصل إلى 210 من العسكريين الأوكرانيين، كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومركبتين قتاليتين من طراز Grad MLRS، ومدفعين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر D-20 . كما تم في هذا المحور تدمير مركز اتصالات متنقل تابع للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع: في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت القوات الروسية، تجمعات مسلحة أوكرانية في مناطق فوديانوي وبريفولنو وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين ومدرعتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-20.

وفي محور خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع Gvozdika، ومدافع هاوتزر Giatsint-B و Msta-B ، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر D-30.

كما أسقطت القوات الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-24 بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. اضافة الى ذلك أسقطت أنظمة الدفاعات الجوية صاروخا من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، و 18 مركبة جوية أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون.

واشنطن تعلن عن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب

وبالمقابل، أعلنت واشنطن اليوم الجمعة، عن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل مركبات مضادة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وصواريخ أرض جو وألغاما أرضية مضادة للمدرعات وذخيرة، كما تضمنت 225 مليون دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لمساعدة أوكرانيا في بناء جيشها وتحديثه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من”الهجوم الروسي”، مؤكداً على أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد دفاعية أخرى لدعم كييف.

وتعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال أنظمة صواريخ باتريوت لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، كما سيتم تدريب القوات الأوكرانية على هذا التكتيك ابتداء من الأسابيع المقبلة.

وقالت المسؤولة المكلفة بشؤون روسيا في وزارة الدفاع الأمريكية لورا كوبر، إن هذه “أعلى شريحة من المساعدات العسكرية من حيث القيمة الإجمالية التي تعهدنا بها حتى الآن”. وتشمل 50 مدرعة برادلي مزودة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات ويمكن أن تحمل 6 مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.

وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضا 100 ناقلة جند مصفحة و55 مدرعة مقاومة للألغام، و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعية ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوي ومسدسات.

وكانت واشنطن وبرلين أعلنتا الخميس أنهما سترسلان مركبات مدرعة إلى كييف، تحديدا طراز برادلي من الجانب الأمريكي ونموذج ماردر من الجانب الألماني، فيما قالت فرنسا الأربعاء إنها ستُرسل عددا غير محدد من دبابات القتال الخفيفة.

المصدر: يونيوز