الشيخ القطان: لإيجاد حل للعام الدراسي ولإعطاء المعلم أبسط حقوقه

سأل رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الجمعة عن مصير الطلاب هذا العام في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وتابع “نسأل أهل السلطة وكل الساسة في لبنان إذا كان أبناؤكم يدرسون في مدارس وجامعات خاصة ومعظمهم خارج لبنان، فكيف لهذا الشعب الفقير المعدم أن يحصل لأبنائه العلم؟”.

وقال الشيخ القطان “أيها السياسي انت تعطي هذا الأستاذ والمعلم أبسط وأقل من حقه بكثير ولكن اذا بقي الحال على ما هو عليه معنى ذلك أننا أمام عام دراسي معدوم”، وتابع “رسالتنا للساسة أن يتقوا الله في طلابنا ويسرعوا في إيجاد حل لهذا العام الدراسي حتى يحصل طلابنا القليل من العلم بعد ذهاب أكثر من نصف العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام