الوزير بيرم تسلم من وفد طلاب الجامعة اللبنانية نسخة من مبادرة “ضوء”

إستقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه وفدا من طلاب “الماستر” المهني في الجامعة اللبنانية – اختصاص علم الاجتماع وإدارة الموارد البشرية برئاسة الدكتورة سحر حمود.

وعرض الوفد على الوزير بيرم فكرة مبادرة “ضوء” وهي تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي لموظفي القطاع العام عن طريق الحد من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل وزيادة عوامل الحماية، وتعزيز الصحة النفسية من خلال تطوير الجوانب الإيجابية للعمل ونقاط القوة والقدرات العمالية وكذلك تقديم الدعم للموظفين الذين يمرون باضطراب نفسي وتعزيز التعافي والعودة الى العمل.

وشرحت الدكتورة حمود بشكل مسهب أهداف هذه الفكرة واهميتها بالنسبة للعاملين في القطاع العام.

ثم تحدث الوزير بيرم فرأى أن “مبادرة “ضوء” هي فكرة متقدمة ولعلها تكون الأولى لناحية النظر الى الموظف بعيداً عن الوصمة”. وقال: “إن الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن، والقطاع العام في الدولة جمع اللبنانيين حتى في خضم الحرب بعيدا من الانقسامات الطائفية والمذهبية”.

ونوه بالمشروع مؤكداً دعمه الكامل “لتأمين فرص نجاحه”، مخاطبا الطلاب بالقول: “إنكم تعطون صورة بأن الجامعة اللبنانية لا تموت ولن تموت”.

أضاف: “هذا هو لبنان النموذج الذي نحب، فما نحتاجه في لبنان هو الصدق بغض النظر عن الانتماء، لأن التكاذب والنفاق لا يوصلان الى أي مكان”.

وأبلغ الوزير بيرم الوفد بأنه سيحمل هذه المبادرة الى مجلس الوزراء “لنقول هذه هي الجامعة اللبنانية”، مبديا استعداده لأي مساعدة لإنجاح هذا العمل”.