لافروف: روسيا لن تمدد صفقة الحبوب إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2023 - 18:38

لافروف: روسيا لن تمدد صفقة الحبوب إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس

منذ 1 ساعة 1 March، 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
أخبار دولية - روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن الاجتماع الثنائي عقد في 1 اذار/ مارس على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.

وأضافت “شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق”.

المصدر: روسيا اليوم

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