ميقاتي طلب سحب الآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات والعناصر المولجة حمايتها خلافا للقانون

جّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كتابَين: الأوّل إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والثّاني إلى المديرية العامة لأمن الدولة، يطلبُ فيهما وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب الآليّات الموضوعة بتصرّف الشّخصيّات خلافًا للقانون والأنظمة المرعيّة الإجراء، إضافةً إلى سحب العناصر المولجة حماية المراجع والشّخصيّات خلافًا للقانون، والاستفادة منهم في المهام الموكلة للمديريّتَين.

أمّا بالنّسبة للشّخصيّات الّتي تستوجب الحماية أو وضع بعض الآليّات بتصرّفها، فقد طلب ميقاتي عرضها على مجلس الأمن المركزي، لاتّخاذ القرار المناسب بشأنها، لناحية عدد العناصر والمدّة الزّمنيّة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام