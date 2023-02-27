نائب مسؤول مستوطنات شمالي الضفة الغربية “دفيدي بن تسيون” يدعو في تغريدة إلى تدمير قرية حوارة على رؤوس أهلها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 00:00

نائب مسؤول مستوطنات شمالي الضفة الغربية “دفيدي بن تسيون” يدعو في تغريدة إلى تدمير قرية حوارة على رؤوس أهلها

منذ 46 mins 26 February، 2023
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