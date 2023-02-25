5 أمراض “قاتلة صامتة” قد تكون لديك ولا تعرف

يمكن للمريض أن يبدء رحلة العلاج مبكرا من خلال التعرف على أعراض المرض وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة التي تقود إلى اكتشافه سريعا.

ولكن ماذا لو كانت بعض الأمراض بدون أعراض، بمعنى أنها لا تظهر أي علامات إلا بعد فوات الأوان. تسمى هذه الأمراض بـ “القاتلة الصامتة”، وفق صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

1-ارتفاع ضغط الدم: يُعد ارتفاع ضغط الدم، أحد أكثر الأمراض القاتلة الصامتة على الإطلاق. يحدث ذلك عندما تكون قوة الدم على جدران الأوعية الدموية عالية باستمرار، مما يسبب الكثير من الضرر.

إذا لم يتم التحكم في ارتفاع ضغط الدم أو إدارته، فقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم إلا إذا كان الضغط مرتفعا بشكل خطير.

2- ارتفاع الكوليسترول: يُطلق على ارتفاع الكوليسترول أيضا اسم القاتل الصامت، نظرا لأنه لا ينتج عنه أي أعراض عند المرضى حتى تصل مستوياته إلى حد خطير.

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون هناك تراكم مفرط لمواد دهنية تسمى الكوليسترول الضار LDL في الدم، وهي ناتجة في المقام الأول عن الأطعمة الدهنية غير الصحية والأطعمة المصنعة والعادات السيئة مثل استهلاك الكحول والتدخين وقلة ممارسة الرياضة.

3- السكري: يشير مرض السكري إلى وجود الكثير من الجلوكوز أو السكر في مجرى الدم لدى المريض.

يحدث هذا إما عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

يطلق على السكري “القاتل الصامت”لأنه في معظم الحالات لا يعرف المرضى أن لديهم الحالة ولا تظهر الأعراض إلا عندما يصل المرض إلى مرحلة مقلقة.

4- الكبد الدهني: يمكن أن تكون أمراض الكبد الدهنية من نوعين: مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول (NAFLD) ومرض الكبد الدهني الكحولي، ويسمى أيضا التهاب الكبد الدهني الكحولي.

يتطور مرض الكبد الدهني تدريجيا، ولهذا لا يظهر في شكل أعراض، إنه قاتل صامت، حيث لا يعاني الناس من أي أعراض، وصول إلى تندب الكبد وفشله، وفي هذه الحالة يكون زرع عضو جديد هو الحل الوحيد.

5- السرطان: السرطان حالة تهدد الحياة. ما يثير القلق هو أن معظم السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم وسرطان المبيض وسرطان الرئة، صامتة، لا يمكن اكتشافها أو تأكيدها إلا من خلال الفحص، الذي يعتبر أداة مهمة للوقاية من السرطان والتشخيص المبكر.

المصدر: سبوتنيك