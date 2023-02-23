عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 23-02-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 23-02-2023

الأخبار

– نعيم قاسم: قطعًا لسنا مع التمديد لسلامة

– السفيرة الأميركية لبرّي: لِمَ نكون ضدّ فرنجية… ماذا لو انتُخب؟

– تقشّف في المعاينة الطبية: تراجع زيارات الأطباء 40 %

– مذبحة نابلس: الحساب يَكبر

النهار

– المواجهة تتفجر قضائيًا بين ميقاتي والتيار العوني

– سقوط 10 فلسطينيين وجرح مئة في اقتحام إسرائيلي لنابلس

– إصابة خبراء عسكريين إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على دمشق الأحد

اللواء

– الحاكمة “بأمر القضاء” تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!

– المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان.. وفك إضراب المصارف بعد الاجتماع المالي

– هل يكون الحل بتنظيم الفوضى؟!

الديار

– باسيل مُتمسّك بلقاء نصرالله… واجتماع مالي لوقف إضراب المصارف وارتفاع الدولار

– ماذا يجري في مسقط… هل تنعكس التفاهمات العربيّة على لبنان؟

– وزارة الداخليّة: الانتخابات البلديّة في موعدها… وانقسام سياسي على حصولها

الجمهورية

– باريس حاضرة.. وواشنطن تحذر

– هل تنهي المصارف إضرابها؟

– مهما بلغ التصعيد… التسوية حتمية

البناء

– هزة في البحر قبالة صيدا تؤكد التحرك النشط للزلازل حول لبنان… والخبراء يطمئنون

– ميقاتي يلبي المصارف بتجريد القاضية عون من ذراع التنفيذ… والتيار الوطني الحر يصعّد

– مجزرة صهيونية في نابلس وعشرة شهداء… والمقاومة في غزة وعرين الأسود يهدّدان

الأسرار

البناء

– قال مصدر حكومي إنّ الإطار القانوني لبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام بات جاهزًا ويلقى إجماع القانونيين الذين تولوا دراسة الملف وينتظر أن يتم تظهيره فور انتهاء الولاية القانونية للواء إبراهيم.

– حذّرت مصادر أوروبية من جولة تصعيد أمني وعسكري في فلسطين في ضوء تكرار المجازر الإسرائيلية في نابلس بعد جنين، وقالت إنّ الردود المتوقعة بعد مجزرة نابلس تشبه ما حدث بعد مجزرة جنين ولا يُستبعَد أن تدخل غزة على الخط ما لم تنجح الضغوط بالتزام حكومة الاحتلال بالتهدئة.

النهار

– اتهم الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب السياسي بوصعب بـ”التفشيخ”، علماً أنّ الأخير كان ردّ على نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه لم يبلغه بزيارة واشنطن، لأنه تحدّث الى رئيس الحكومة بالأمر.

– يلاحظ مزاحمة على الزعامة النيابية البيروتية، عبر لقاءات متنقلة قطبها نائبان، في ظل ارتباك وغياب الغطاء الشعبي لهما.

– لا يزال الموقوفون في دوائر الشؤون العقارية في بعبدا والزلقا على ذمة التحقيق، من دون تحويلهم الى القضاء او اطلاقهم، في ظل استياء لاقتصار الملاحقة على تلك الدائرتين فقط.

اللواء

– تخوّفت مصادر دبلوماسية من تقدُّم خيارات من شأنها أن تهزّ النظام العام، وتُعيد طرح مشاريع قديمة بحلّة جديدة للمجتمع والدولة في لبنان.

– وقع خلاف حاد داخل اجتماع لجنة تسيير المرفق العام، حول سبل ردم الهوة بين الإضافات على الرواتب والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار.

– تبين أن بعض الصيارفة الكبار الموقوفين باتت لديه قدرة على تحريك الشارع، وما يشبه الميليشيا، على غرار ما هو حاصل في بعض المناطق البعيدة خارج العاصمة!

الجمهورية

– يؤكد مصدر مالي رفيع أنه إذا وجد الحل السياسي فإن مصرف لبنان يستطيع بمليار دولار لمّ الكتلة النقدية في السوق التي تبلغ 80 مليار ليرة.

– سأل مرجع سياسي نائبًا في تكتل بارز فأجاب: بيناتنا… عم ننتحر

– قال رئيس كتلة نيابية حزبية: مشكلة حليفنا أنه نصّب نفسه قدّيسًا “حدا يسألو إذا هو مصدق حالو”

المصدر: صحف