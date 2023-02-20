كيف وصل بايدن إلى كييف؟

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار استقله من بولندا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن بايدن قام برحلة بالقطار استغرقت ساعة من حدود بولندا، مشيرة إلى أن الزيارة إلى كييف تمت سرا بسبب مخاوف أمنية، حيث غادر بايدن واشنطن دون سابق إنذار بعد أن تناول هو وزوجته جيل عشاء في أحد المطاعم ليلة السبت.

وأفادت بأنه كان من المقرر بالفعل وصول بايدن إلى وارسو صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، ونفى المسؤولون مرارا وجود أي خطط أخرى يمكنهم الإعلان عنها حول رحلة إلى أوكرانيا أثناء تواجده هناك.

كما أصدر البيت الأبيض ليلة الأحد جدولا عاما ليوم الاثنين يظهر فيه أن بايدن لا يزال في واشنطن وسيغادر في المساء إلى وارسو، في حين أنه بالفعل كان غادر بلاده.

المصدر: وكالات