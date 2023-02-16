السلطات التركية تعتقل مؤخراً عشرات المقاولين خلال محاولاتهم الهروب خارج البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 12:12
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السلطات التركية تعتقل مؤخراً عشرات المقاولين خلال محاولاتهم الهروب خارج البلاد
منذ 1 ساعة
16 February، 2023
اعتقال مقاولين
تركيا
زلزال تركيا
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