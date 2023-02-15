هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة مركزها قهرمان مرعش جنوب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 11:26

هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة مركزها قهرمان مرعش جنوب تركيا

منذ 2 ساعة 15 February، 2023
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تركيا - عربي وإقليمي

أفاد معهد الزلازل التركي، اليوم الأربعاء، بوقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 على مقياس ريختر مركزها قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، كشفت يوم أمس أنه أحصت 2724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسين، اللذين بلغت قوتهما 7.8 و7.6 درجات، فجر يوم الاثنين الماضي.

هذا وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

المصدر: وكالات

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