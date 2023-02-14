وفد من “اللقاء الديمقراطي” زار الرئيس بري: نحن مع كل ما يسهل حقوق وطلبات الناس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والمعيشية والمطلبية لاسيما المتصلة بالشأن التربوي.

وبعد اللقاء تحدث شهيب حيث قال “تشرفنا اليوم مع تيمور بيك والرفاق في الحزب بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكانت جولة افق بالمواضيع الطارئة اليومية التي يمر فيها البلد”، وتابع “لكن كان الهدف من الزيارة هو شكر دولة الرئيس على دوره الدفاعي والاساسي بموضوع مشكلة التربية وبالتحديد بموضوع المدارس الرسمية وحقوق المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بخاصة بعد الزيارة لدولته بالمرحلة السابقة واتصاله بالمعنيين وتسهيل الحل واليوم هناك اجتماع في الوزارة بين النقابات وبين معالي وزير التربية للوصول الى تسوية نهائية عله عسى بأقرب وقت تعود الامور ويعود الطلاب الى المدارس ويأخذ المعلمون حقوقهم بهذا الظرف الصعب التي تمر فيه التربية والوطن”.

وحول الجلسة التشريعية، قال شهيب “نحن مع كل ما يسهل حقوق وطلبات الناس والصعوبات التي يمر بها الانسان في هذا الوطن المعذب، نحن مع حل هذه المشاكل والمؤسسات الرسمية هي المكان الصالح”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة على رأس وفد من قيادة الحركة ضم عضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور محمد الهندي، ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا ومسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة محفوظ منور بحضور عضو المكتب السياسي في حركة أمل محمد الجباوي، اللقاء كان مناسبة جرى خلالها عرض لآخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية على ضوء تصاعد العدوانية الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومقاومة الشعب الفلسطيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام