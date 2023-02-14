مقر التنسيق الروسي: كييف بدعم غربي تعد لاستفزاز تتهم به روسيا بتخريب نجم عنه تلوث إشعاعي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 16:16

مقر التنسيق الروسي: كييف بدعم غربي تعد لاستفزاز تتهم به روسيا بتخريب نجم عنه تلوث إشعاعي (روسيا اليوم)

منذ 13 mins 14 February، 2023
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