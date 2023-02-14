أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 14-02-2023

الأخبار

الحريري لتياره: هجرتي مستمرة وانتخاب رئيس جديد ليس قريباً

التشريع المعطّل: بازار سياسي جديد

النكبة السوريّة: أضرارٌ لا تُحصر

النهار

معدلات قياسية للانهيار وانذار من دول “الخماسي”

قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألفا وتراجع الامال بناجين

واشنطن وبكين تتبادلان الاتهامات بالتجسس

اللواء

«تشريع الضرورة» يأخذ إجازة.. والمصارف بين فك الإضراب أو الإنتحار!

«خلية السفراء» لبري وميقاتي: الخروج من المأزق مسؤولية لبنانية.. والدولار يسرّع باللااستقرار

الجمهورية

سفراء الدول الخمس: إنتخاب رئيس .. وإلا

إجتماعات باريس مفتوحة لدعم لبنان

تشريع الضرورة: “أكثريات مؤقتة” ونكد

الديار

المؤشرات السلبيّة تحاصر اللبنانيين… «نكد» طائفي يُعطل الإستحقاقات… والإنهيار دون سقف

رسالة ديبلوماسيّة خماسيّة دون «أنياب»: تحمّلوا مسؤوليّاتكم ولا تنتظروا تدخلاً خارجياً !

«الكباش» القضائي ــ المصرفي يُهدّد بانهيار أمني… وتشريع الضرورة ضحيّة «المزايدات»

البناء

حماية غربية لكانتون جبهة النصرة في مداولات مجلس الأمن وتركيا تعلن عدم قدرتها

الكتل النيابية تفشل في التوافق على جدول أعمال تشريعي يحقق النصاب وبرّي يتريث

خماسية باريس تنقل عجزها عن التفاهم على رؤية موحّدة وتكتفي بنقل التحذيرات

الأسرار

البناء

– قال مصدر نيابي إن التعقيدات التي عرقلت انعقاد الجلسة النيابية التشريعية والأبعاد الطائفية التي تحكمت بمواقف الكتل النيابية ستفرض حضورًا سلبيًا على مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يزيد من تعقيد التوافق المفترض الذي يتيح تجميع نصاب الـ86 نائبًا لإنتخاب رئيس جديد.

– قال مصدر مالي إن اعتماد شراء الليرات السورية كتعبير عن دعم سورية بوجه قانون قيصر الذي بدأته مجموعات أردنية يتحول الى موجة عامة في البلاد العربية ويمكن لاستمراره بصورة منتظمة لها ديمومة ان يؤدي الى تحسن سعر صرف الليرة السورية بوجه الدولار.

اللواء

– وصف دبلوماسي مقرَّب ما نجم على الاجتماع الخماسي بأنه شكل «خلية عمل» على مستوى سفراء، تعمل بطريقة جماعية، بعدما كان الأمر يقتصر على «سفيرتين فقط»!

– نُصح مرشح «تغييري» للرئاسة، بعدم الاقدام على خطوة، يفكر فيها منذ أسابيع بإعلان سحب اسمه من التداول، على غرار ما فعله وزير سابق.

– ينتظر موظفون ومتقاعدون قبض رواتبم النصفية على سعر صيرفة (38000 ل.ل.)، لكن الخبر اليقين عندما تتحوّل المساعدتين في الساعات المقبلة الى المصارف المقفلة!

الجمهورية

– لم يفقد بعض متابعي ملف الاستحقاق الرئاسي الأمل في إمكان نجاح حزب فاعل بإزالة الالغام وهدم السدود بين رئيسي تيارين حليفين له.

– جمد أكثر من مسؤول حزبي نشاطاته المناطقية بعد أن تلقوا جملة تحذيرات بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية.

– أرجأ أحد القادة السياسيين زيارة كان ينوي القيام بها الى دولة خارجية الى موعد لاحق منعًا لأي تفسيرات في غير محلها.

المصدر: صحف