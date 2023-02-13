وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 18:44

وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال (وكالة سبوتنيك)

منذ 7 mins 13 February، 2023
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