الناتو يعلن استعداده للتفاوض بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 18:46

الناتو يعلن استعداده للتفاوض بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 25 mins 13 February، 2023
أخبار موقع المنار

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