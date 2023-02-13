علامات تؤكد أن كاميرا هاتفك مخترقة..

اختراق هاتفك المحمول أمر شديد الخطورة، فغالبًا ما يحتوي جهازك على أمور شديدة الخصوصية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا تعرضت كاميرا هاتفك والصور لهذا الاختراق، فكثيرًا ما تكون الصور بابًا لابتزاز أصحابها.

وقد كشف أحد خبراء شركة “في بي إن أوفر فيو” لأمن المعلومات، أن اختراق كاميرا هاتفك المحمول ليس بالأمر العسير على المتسلل، فكل ما يحتاج إليه هو زرع بعض التعليمات البرمجية الضارة للوصول لكاميرا الهاتف المقصود دون أن يشعر الشخص المستهدف أن هاتفه أصبح مخترقًا. ولكن هناك بعض العلامات التي تخبرك أن كاميرا هاتفك معرضة للاختراق سوف نتعرف عليها في هذا التقرير.

أوضح ” ماركس ” خبير شركة “في بي إن أوفر فيو” أن التطور المستمر لبرامج الاختراق لا يتوقف، ما يجعل من الصعب التعرف على مصدر هذه البرامج ، ولكن توجد عدة علامات يجب على المستخدمين ملاحظتها للتأكد إذا كان هاتفهم مخترقًا حتى يحاولوا حمايته وتقليل مخاطر الهجوم عليه مثل تحديث نظام التشغيل باستمرار أو استخدام غطاء خاص بالكاميرا.

علامات اختراق كاميرا هاتفك المحمول !

تُعد أول علامة على اختراق هاتفك ووصول معلوماتك وصورك إلى شخص آخر، هو اتصال هذا المخترق بك لابتزازك وطلب مبلغ مالي منك، فغالبًا ما يقوم هذا الشخص بتهديد صاحب الهاتف بوجود معلومات أو صور خاصة به قام المبتز نفسه بالتقاطها له في أوضاع حساسة باستخدام كاميرا هاتفه نفسها ثم يقوم بتهديده بنشرها على الإنترنت.

من العلامات التي يجب عليك الانتباه لها في هاتفك المحمول هو مدة نفاد البطارية الخاصة بك، فإذا لاحظت نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع من المعتاد، فربما لأن الكاميرا تستهلك الطاقة نتيجة عملها بشكل مستمر، فإذا كان استخدامك للهاتف بالشكل المعتاد ولاحظت انخفاض شحن البطارية بشكل سريع عليك مراجعة التطبيقات على هاتفك، والتأكد من عدم وجود برامج ضارة تخترق هاتفك وتقوم بتشغيل الكاميرا.

من العلامات المهمة التي تشير إلى اختراق كاميرا هاتفك المحمول، هي رؤية الضوء الخاص بالكاميرا يصدر وميضًا، فأغلب كاميرات الويب تحتوي على ضوء صغير على اليسار أو اليمين يتم تشغيله عندما تكون الكاميرا قيد الاستخدام.

بينما تشير أجهزة “آيفون” إلى أن الكاميرا قيد الاستخدام بظهور نقطة خضراء على واجهتها.

وفي حالة وميض هذا الضوء من تلقاء نفسه فهو تحذير من أن هناك من يتجسس على هاتفك، فإذا كان الضوء الخاص بالكاميرا لا يزال قيد التشغيل، على الرغم من أنك لا تستخدم كاميرا الويب، فمن الأفضل إجراء فحص للبرامج الضارة للتأكد من عدم تعرض الكاميرا للاختراق.

وفي بعض الأحيان حتى لو كان الضوء مطفأً، فربما تكون الكاميرا تم اختراقها.

فقد يتمكن مخترق كاميرا الويب من إطفاء الضوء، أو ربما تكون قد أوقفته بنفسك في الإعدادات.

هناك علامة أخرى يمكن الاستدلال بها على اختراق هاتفك المحمول إلا أنها تعتبر علامة غير مؤكدة، وهي ظهور الرمز على الشاشة في الهواتف الذكية دون استخدام الكاميرا، ولكن في الوقت نفسه قد يحدث ذلك إذا تركت أحد التطبيقات يعمل في الخلفية، لذا لا تعتبر هذه علامة مؤكدة ولكن في حال قيامك بإيقاف جميع التطبيقات على الهاتف واستمر الأمر حينئذ يكون هاتفك معرضًا للاختراق.

المصدر: مواقع