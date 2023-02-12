حزب الله أطلق القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أطلق حزب الله القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية تحت شعار “رحماء” لمساعدة المنكوبين في سوريا جراء الزلزال المدمر، حيث ستكون وجهة هذه القافلة محافظة اللاذقية، على ان تليها قوافل أخرى إلى حلب ومناطق سورية أخرى.

وانطلقت القافلة من باحة عاشوراء في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، برعاية وحضور رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين، الذي أكد أنه من الطبيعي أن نكون في لبنان وفي المقاومة الإسلامية تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته.



وأعلن السيد صفي الدين أن الدفعة الأولى من حملة “رحماء” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا ستكون باتجاه اللاذقية، وأن الدفعات الآتية ستنطلق باتجاه حلب ومناطق أخرى.

كما لفت السيد صفي الدين إلى الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان.







المصدر: المنار + مواقع