السيد صفي الدين خلال رعايته إطلاق القافلة الأولى من المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا: من الطبيعي أن نكون في لبنان وفي المقاومة الإسلامية تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 14:06

السيد صفي الدين خلال رعايته إطلاق القافلة الأولى من المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا: من الطبيعي أن نكون في لبنان وفي المقاومة الإسلامية تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته

منذ 1 ساعة 12 February، 2023
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