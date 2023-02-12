وسائل إعلام تركية: إنقاذ مواطن تركي يبلغ من العمر 35 عاما في ولاية هاتاي بعد 149 ساعة من وقوع الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 11:44

وسائل إعلام تركية: إنقاذ مواطن تركي يبلغ من العمر 35 عاما في ولاية هاتاي بعد 149 ساعة من وقوع الزلزال

منذ 2 ساعة 12 February، 2023
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