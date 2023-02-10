ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!

جمعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، صور سابقة وحالية من مدينة كهرمان مرعش التي تعرضت لأضرار فادحة نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

ووفقا للصور، فإن وسط المدينة نال النصيب الأكبر من الدمار في حين تعرضت أطرافها لأضرار أقل.

صورة من خرائط غوغل لمدينة كهرمان مرعش في آب/أغسطس 2022

صورة لمدينة كهرمان مرعش في 7 شباط/فبراير 2023

وأظهرت إحدى الصور ملعب كرة القدم في المدينة وقد تحول إلى مخيم لإيواء المتضررين.

صورة من وسط المدينة لمعلب كرة القدم قبل الزلزال

صورة للملعب بعد الزلزال وقد تحول لمخيم للمتضررين

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضي، أثناء زيارة قام بها لتفقد أوضاع المتضررين الذين يعيشون في مخيم تم إنشاؤه في الملعب، قال إن تأخر جهود الإنقاذ كانت بسبب الطرق المغلقة نتيجة للدمار، والمشكلات التي تعرضت لها البنى التحتية للمطارات، مؤكدا أن المزيد من المساعدات في طريقها إلى المناطق المنكوبة.

صورة للمحلات التجارية في 2022

صورة للمحلات التجارية بعد الزلزال

وعبر الكثير من الناجين عن غضبهم لتأخر وصول الآلات والمركبات الثقيلة التي تستخدم للبحث عن العالقين تحت الأنقاض.

وبحسب تقارير الحكومة التركية فإن مدينة كهرمان مرعش كانت من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال.

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا في تركيا وسوريا تزامنا مع استمرار جهود فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين، حيث وصلت وفقا لآخر البيانات الرسمية، إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا في تركيا.

المصدر: وكالات