أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 09-02-2023

الأخبار

– جلسة تشريعية لإقرار الكابيتال كونترول والتمديد لعباس ابراهيم

– سوريا… جريمة ما بعد الكارثة

– الأسد: الجميع يتعرض لضغوط أميركية لمنع المساعدات

النهار

– ما ضل فينا شي ما انهز… إلا زعماءنا

– هل تولد الزلازل ارتدادات “ضميرية وجدانية” لدى القوى السياسية والزعامات اللبنانية؟

اللواء

– لقاء دمشق أكثر من إغاثة وأقل من تطبيع: نحو إعادة النازحين

– غدًا 4 ساعات كهرباء وفواتير جديدة.. ونجاحات باهرة لفرق الإغاثة اللبنانية

– هل بدأ لبنان التطبيع مع دمشق؟

الديار

– الأسد استقبل الوفد اللبناني… وميقاتي تجاوب مع موقف “الثنائي” بكسر قانون قيصر

– “الإشتراكي” يتبنّى العماد جوزاف عون في جولاته… – وخلاف سعودي ــ أميركي مع بقيّة الأطراف حول حزب الله

– المعالجات الحكوميّة للأزمات الاجتماعية على “الورق”… وتشكيك بإجراء الانتخابات البلديّة

الجمهورية

– الاشتراطات تنسف اللقاءات والتفاهمات

– صعوبات تعوق عمليات الإنقاذ

– إنفراج اليمن يمنع انفجار لبنان

– هكذا “طار” البيان الختامي للقاء الخماسي

البناء

– الكارثة تطلق موجة إنسانيّة تجتاح قانون قيصر وتحاصر إدارة بايدن بتهم جرائم بحق الإنسانيّة

– رؤساء الكنائس والمراجع الدينية والقيادات الشعبية والجمعيات الحقوقية يندّدون بحصار سورية

– الأسد يستقبل الوفد الحكومي اللبناني… أملاً بأن تكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية

الأسرار

البناء

– يتوقّع خبراء درسوا حالات الزلازل المشابهة لزلزال تركيا وسورية أن يصل مجموع الضحايا والمصابين الى مئة ألف وأن تستمرّ إزالة الأنقاض ثلاثة شهور وأن يحتاج تأمين الإيواء وانتظام الإغاثة إلى سنة وتوقعوا أن تبلغ الخسائر وأكلاف الإنقاذ والإعمار أكثر من 200 مليار دولار.

– يقول مسؤول كنسي إنّ هناك مقترحاً لإعداد آلية تقوم على اختيار لائحة من أربعة إلى خمسة أسماء من المرشحين يعتمدها النواب المسيحيون بالتراضي ويلتزمون بالتصويت لها بالتوازي مع عدم تعطيل النصاب في جلسات الانتخاب على أن ينسحب في كل دورة من الدورات الانتخابية صاحب الأصوات الأقل.

النهار

– يسجل انه عند وقوع كل كارثة تطلب الوزارات والأجهزة اللبنانية المعنية مجددًا إجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة من دون انجاز هذا المسح او السؤال.

– أُفيدَ أنّ وزيرًا محسوبًا على مرجعية سياسية بارزة، كان بصدد الاستقالة لو ألغيت أو تأجّلت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي ناقشت ملفات أساسية تابعة لوزارته.

– يُلاحَظ أن عائلات كثيرة في مناطق جبلية تلجأ إلى تأمين وسائل تدفئة غير مألوفة لا صحيًا ولا إنسانيًا.

– سجلت مشاركة كشافة الرسالة الإسلامية وفرق الدفاع المدني التابعة لحركة “أمل” في أعمال الإغاثة في اللاذقية في اول حضور علني للحركة في سوريا منذ العام 2011.

اللواء

– لم يتبلّغ سفراء دول معنية باجتماع باريس الخماسي أيّة معلومات يمكن وضعها بتصرف المسؤولين اللبنانيين، أو طلب مواعيد للاجتماع بهم.

– تلاشت الاهتمامات بالهموم المعيشية والحياتية، مع موجة “الخبريات”، صحيحة كانت أم كاذبة، والمتعلقة بالهزات الأرضية، الأصلية والارتدادية.

الجمهورية

– ألغيت مقاطع من مقابلة صحفية أجريت مع مسؤول في تيار بارز خشية أن تتسبب اتهامات مبطنة الى طرف حليف بتصاعد الخلاف بينهما.

– يتوقع متابعون أن يواجه حزب عريق مشاكل داخلية ناتجة من ترددات انتخابات داخلية جرت في مؤتمره العام أخيرًا.

– مرجع روحي لم يخف استياءه من تعاطي بعض الكتل معه لكنه برّر حركته بأنها لزوم ما يلزم لئلّا يقال انّه لم يبادر وسيعود برأي واضح بعد عودته من الفاتيكان.

المصدر: صحف