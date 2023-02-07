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February 7 2023 - 10:24

بالفيديو والصور | لبنان يرسل فرق إغاثة إلى سوريا وتركيا

منذ 55 mins 7 February، 2023
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لبنان

توجهت فرق من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر إلى تركيا وسوريا للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر.

وأعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.

الوزير حمية

كم جهته أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن” سوريا بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ، وأعلن أن مرفأ طرابلس ومطار ومرفأ بيروت معفى من كل الرسوم والضرائب لإيصال أي مساعدات إلى سوريا”.

واضاف”نحضر وفداً وزارياً لزيارة سوريا بالإضافة إلى البعثة الإنسانية التي ستنطلق بعد قليل”.

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وقال الدفاع المدني أنه سيرسل 20 عنصرا الى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال، مبينا أن عددا من عناصره غادروا الأراضي اللبنانية متجهين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال في تركيا.

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فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن فريقا من المختصين في عمليات البحث والإنقاذ غادر إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة، ذلك بطلب من الحكومة اللبنانية والحكومة التركية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي.

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يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.4 ضرب فجر يوم أمس الاثنين، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: وكالات

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