تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 16:06

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلاً

منذ 19 mins 6 February، 2023
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