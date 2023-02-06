تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 16:06
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رويترز: زلزال جديد بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا
الرئيس التركي: نحو ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح وانهيار أكثر من 2000 مبنى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا
إدارة الطوارئ والكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1014
تضرر 11 ولاية في تركيا جراء ثاني أكبر زلزال يضرب البلاد خلال 100 عام
القوات المسلحة التركية تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي البلاد
إدارة الطوارئ التركية: لا خطر من موجات تسونامي في سواحل البلد المطلة على البحر المتوسط
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 430 قتيلاً و1284 جريحاً في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس
سانا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في محافظة حلب إلى 156 والجرحى إلى 507 وانهيار 46 مبنى
الحكومة السورية تعلن عن خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
المركز الوطني السوري للزلازل: 25 هزة أرضية ارتدادية للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم
الهزة الارضية القوية التي ضربت تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن ومصر
الهزة الارضية القوية في لبنان وقعت عند 3:20 فجراً وامتدت لـ40 ثانية وهي من أقوى الهزات منذ أكثر من 30 عاماً
هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان دول شرق المتوسط ظهر اليوم
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنفي ما يشاع عن هزة أرضية قوية ستضرب لبنان ومشابهة للزلزال الذي ضرب تركيا
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا يمكن التنبؤ بحدوث زلزال وقوته وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية
الرئيس نجيب ميقاتي يرأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يبرق إلى الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان معزياً بضحايا الزلزال
وزارة التربية: إقفال الثانويات والمهنيات والمدارس الرسمية والخاصة كافة يومي الثلاثاء والأربعاء ريثما تنجلي العاصفة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: تم اقرار الاعتمادات بقيمة 8 ملايين دولار لدعم القمح ولدينا القدرة على تأمينه
الإتحاد العمالي العام يعلن تأجيل الإضراب في كل القطاعات إلى نهار الخميس الواقع فيه 16 شباط بسبب سوء الأحوال الجوية
الرئيس الإيراني بعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال إلى الرئيسين التركي والسوري وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات الفورية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن تعازيه للرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان بضحايا الزلزال
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلاً
منذ 19 mins
6 February، 2023
عاجل
تركيا
زلزال تركيا
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