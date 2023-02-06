عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الاثنين 6-2-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 6-2-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ حملة على المضاربين لا تلجم الدولار

ـ لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي

ـ أميركا وصندوق النقد للوفد النيابي: لا نعمل عندكم ولا نسمع وشاياتكم

ـ إسبانيا تحبط تهريب 4.5 طن من الكوكايين إلى لبنان

صحيفة البناء

ـ واشنطن تفشل في الاستيلاء على المنطاد الصيني سليماً فتسقطه بصاروخ عند بلوغه الشواطئ.

ـ لقاء باريس: مساعدات إغاثة ومطالبة بشمولها أدوية السرطان… وكلام سياسي تقليدي.

ـ يوم المحقق بيطار: حبر على ورق بلا مفعول قانوني وإجرائي… وقرار اتهامي بلا مجلس عدلي.

صحيفة الجمهورية

ـ أسبوع عاصف سياسياً وقضائياً وماليا

ـ اجتماع باريس: لبنان ليس متروكا

ـ الإنقاذ لا يبدأ من الرئاسة

ـ فرصة نادرة لوقف السرقة وإنقاذ المودعين

ـ ملف المرفأ بعهدة القاضي »الملك«… من هو؟

ـ كييف تشدد على الحصول على مقاتلات

صحيفة اللواء

ـ لقاء باريس يُطلق دينامية الاستحقاق.. وقرارات تربوية للحكومة اليوم

ـ توقيفات المضاربين تُجمّد جنون الدولار.. وتحقيقات المرفأ بين استنابات البيطار والفيلم الفرنسي

ـ منطاد التجسس يعمّق التوتر بين واشنطن وبكين

صحيفة الديار

ـ توقعات اقتصادية سلبيّة… هذا ما ينتظر المواطن اللبناني

ـ «دولرة» الاقتصاد… ضرب بالليرة اللبنانيّة بتوقيع رسمي

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

-قال خبراء عسكريون إن واشنطن فشلت خلال أيام بالسيطرة تقنياً على المنطاد الصيني وإسقاطه سالماً كما سبق وفعلت الصين وإيران بطائرات تجسس أميركية. وعندما قرّرت إسقاطه بصاروخ اكتشفت أن ارتفاعه أعلى من مدى صاروخ الباتريوت لتجد أنها مضطرة لاستخدام طائرة اف 22.

-قال مصدر حقوقي إنه مهما كان ما سيفعله القاضي طارق البيطار اليوم فإنه يعرف سلفاً أن خطوته اللاحقة هي إصدار ما يسمّيه قراره الاتهامي وتسريبه للنشر، وهو يعلم أن المجلس العدلي الذي يفترض به النظر بالقرار الاتهامي يتم تشكيله بمرسوم في مجلس الوزراء، وهو غير موجود بعد.

صحيفة الجمهورية

ـ نُقل عن مصدر ديبلوماسي أن بلاده تفضّل لعب الكاراتيه وليس الشطرنج مع دولة كبرى.

ـ أبدت شخصية وسطية تشاؤما كبيراً حيال إمكان بلوغ توافق في الملف الرئاسي «لأنّ البعض مع الأسف ما يزالون يعيشون في كهوف التخلّف والجهل».

ـ يعتقد وزير عربي، بعد المعطيات المتواترة التي تصله من عواصم دول مؤثرة، أن الأزمة اللبنانية ليست على نار حامية.

صحيفة اللواء

-من المتوقع انعقاد مجلس الوزراء في جلسات دورية بعدما تأمَّن النصاب بشكل شبه نهائي نتيجة الإتصالات التي جرت مؤخراً على أكثر من صعيد بين مرجعيات رسمية وقيادات حزبية

-توارى معظم النواب التغييريين عن الإعتصام داخل مجلس النواب، فيما يحضر نواب من كتل أخرى بشكل شبه دائم للتضامن مع النائبين المعتصمين داخل المجلس

أصدر وزير الصناعة قراراً مفاجئاً بمنع إستيراد المفروشات من الخارج دون إعطاء مهلة محددة للوكلاء التجاريين لفبارك أوروبية وآسيوية لترتيب أوضاعهم مع الشركات التي يمثلونها في لبنان

المصدر: الصحف اللبنانية