الدفاع الروسية: تدمير راجمة “هيمارس” و3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2023 - 15:50

الدفاع الروسية: تدمير راجمة “هيمارس” و3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون

منذ 2 ساعة 3 February، 2023
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