الدفاع الروسية: تدمير راجمة “هيمارس” و3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2023 - 15:50
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الرئيس نبيه بري: مشكلة قائد الجيش تتعلق بتعديل الدستور حيث يفترض به الاستقالة من موقعه قبل 6 أشهر على انتخابه
الرئيس بري منتقداً من يمانع تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش: أين ذهب شعار أنّ البرلمان هيئة ناخبة فقط ولا يمكنه التشريع؟
مصرف لبنان: اتفاق على اعتماد سعر صيرفة على 38 ألف ليرة لسحب رواتب القطاع العام لشهر شباط
الوزير علي حمية أمام السفير الفرنسي بيار دوكان: الوزراة طبقت الإصلاحات من أجل اللبنانيين قبل أي جهة خارجية
الوزير حمية: الحوار الداخلي هو ما يوصلنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجب الرهان على المبادرات الخارجية
وزير الاقتصاد: تسعير المواد الغذائية بالدولار سينفيذ الأسبوع المقبل بعد اجتماعٍ يوم الأثنين مع الاتحاد العمالي العام
الشيخ نعيم قاسم: الحصار الاميركي على المقاومة سيفشل ولن يمنعها من الوقوف الى جانب الشعب في هذه المرحلة الصعبة
الشيخ محمد يزبك: الحوار هو السبيل للخروج من الازمات في لبنان ويجب انتخاب رئيس يحمل هموم اللبنانيين
الشيخ علي دعموش: الاميركي مخطئ اذا اعتقد أن بإمكانه فرض إرادته على اللبنانيين في الموضوع الرئاسي او في غيره
الشيخ علي الخطيب: لا يزال السياسيون يلعبون لعبة حافة الهاوية دون الاكتراث لمعاناة الناس وانحلال مؤسسات الدولة
الشيخ أحمد قبلان: الانهيار يسابق الجميع والمخاطر الأمنية والاجتماعية والمعيشية هائلة ولا بد من طبخة رئاسية انقاذية
فلسطين المحتلة: زوارق الإحتلال الإسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام أريحا وطوباس وسلوان في القدس والضفة الغربية المحتلتين
مكتب الأسرى: وقف الخطوات الاحتجاجية بكافة السجون بعد الوصول إلى تفاهمات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال
الجهاد الإسلامي: ندين زيارة وزير الخارجية الصهيوني إلى السودان ونؤكد أن التطبيع لا يمثل إلا أصحابه
حركة حماس: ندعو القيادة السودانية إلى العدول عن قرارها بشأن تطبيع العلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي
السفير الإيراني بالأمم المتحدة: التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية الصهاينة عن الهجوم الفاشل للطائرات المسيرة في أصفهان
الكرملين: الحظر الأوروبي على منتجاتنا النفطية سيؤدي إلى اختلال أكبر في توازن أسواق الطاقة وسنتخذ إجراءات لحماية مصالحنا
الكرملين: أمن شبه جزيرة القرم مضمون بشكل كامل والتقارير بشأن عرض واشنطن على موسكو 20% من أراضي أوكرانيا كاذبة
لافروف: روسيا تلعب دورا مهما في العالم المتعدد الأقطاب الذي يجري تأسيسه وتقوم بالتبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول
حلف الناتو: قلقون لعدم إيفاء روسيا بتعهداتها وفق معاهدة ستارت الجديدة التي تسهم بتحجيم الانتشار النووي الروسي_الأميركي
وزير الخارجية الأوكراني: خطر وقوع حادث نووي لا يزال مرتفعا في ظل سيطرة القوات الروسية على محطة زابوروجيا
مجلس النواب الأميركي صوت لمصلحة طرد النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية لانتقادها الكيان الصهيوني
البنتاغون: منطاد تجسس صيني عبر كندا قبل أن يصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأميركية
الخارجية الصينية عن مزاعم المنطاد التجسسي: لا نية لدينا لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي
رئيس الوزراء الباكستاني: التحدي الاقتصادي امام باكستان واجهه لا يمكن تصوره وشروط صندوق النقد الدولي تفوق الخيال
الدفاع الروسية: تدمير راجمة “هيمارس” و3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون
منذ 2 ساعة
3 February، 2023
الحرب في اوكرانيا
الدفاع الروسية
تدمير راجمة هيمارس
تدمير مستودعات ذخيرة للجيش الاومراني
روسيا
مقاطعة خيرسون
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